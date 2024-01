FA Cup: Leicester ok con Casadei, poker Chelsea e De Zerbi. Tris Newcastle nel derby

Si sono giocate stasera alcune gare valide per il terzo turno di FA Cup: vittoria sofferta per il Leicester che passa sul campo del Millwall grazie anche al gol di Casadei, successo anche per il Brighton di Roberto De Zerbi che piega lo Stoke City per 4-2. Avanti senza affanni Newcastle e Chelsea.



Maidstone United-Stevenage 1-0

Coventry City-Oxford United 6-2

Millwall-Leicester City 2-3 (Casadei, Pereira, Cannon)

AFC Wimbledon-Ipswich Town 1-3

Sunderland-Newcastle 0-3 (aut. Ballardi, 2 Isak)

Watford-Chesterfield 2-1

Stoke City-Brighton 2-4 (Estupinan, Dunk, 2 Joao Pedro)

Gillingham-Sheffield United 0-4 (2 Osula, 2 McAtee)

Blackburn-Cambridge United 5-2

Newport County-Eastleigh 1-1

Norwich City-Bristol Rovers 1-1

QPR-Bournemouth 2-3 (Tavernier, Moore, Kluivert)

Plymouth Argyle-Sutton Utd 3-1

Southampton-Walsall 4-0

Hull City -Birmingham 1-1

Sheffield Wednesday-Cardiff City 4-0

Chelsea-Preston 4-0 (Broja, Thiago Silva, Sterling, Enzo Fernandez)

Swansea-Morecambe 2-0

Middlesbrough-Aston Villa 0-1 (Cash)