Dopo le gare delle competizioni europee, con il ritorno del weekend si è scesi in campo in Inghilterra, tra Premier League e FA Cup, con il programma dei quarti di finale della coppa nazionale: ha aperto alle 13.15 il derby di Londra tra Watford e Crystal Palace, in scena a Vicarage Road, che termina 2-1 con le reti di Capoue, Gray e Batshuayi. Gli Hornets affronteranno in semifinale la vincente tra Swansea City, squadra di Championship, e Manchester City, in programma in Galles alle 18.20 e con i Citizens sulle ali dell'entusiasmo dopo aver superato il Liverpool in testa alla Premier ed aver conquistato i quarti di finale in Champions League. Chiude alle 20.55 il match di Molineux Stadium di Wolverhampton tra Wolves e il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, in piena lotta Champions e ai quarti di finale della massima competizione europea: la vincente affronterà in semifinale la vincente di Milwall-Brighton, in programma domani.



h 13.15 Watford-Crystal Palace 2-1 - 27' Capoue (W), 62' Batshuayi (C), 79' Gray (W)



h 18.20 Swansea City-Manchester City 0-0



h 20.55 Wolverhampton-Manchester United