Niente Premier League questo weekend, scende in campo la FA Cup, con il programma del terzo turno. Giocano anche alcune big, ​tra cui il finora deludente Chelsea di Frankie Lampard, che conserva la propria panchina nell'impegno di Stamford Bridge contro il Morecambe, squadra di Football League Two, quarta serie inglese, ma anche il Leeds del Loco Bielsea, che perde invece malamente contro il Crawley, quarta serie, mentre il City di Guardiola vince in casa contro il Birmingham. Alle 18 il Tottenham di Mourinho, che va a Marine, contro un club di Northern Premier League, e in serata il Brighton.





h 14.30 Barnsley-Tranmere 2-0 - 59' Helik (B), 90+5' rig. Woodrow (B)

h 14.30 Bristol City-Portsmouth 2-1 - 19' Diedhiou (B), 45+1' Johnson (P), 83' Martin (B)

h 14.30 Chelsea-Morecambe 4-0 - 18' Mount (C), 44' Werner (C), 49' Hudson-Odoi (C)

h 14.30 Cheltenham-Mansfield 1-1 - 3' McLaughlin (M), 73' May (C)

h 14.30 Crawley-Leeds 3-0 - 50' Tsaroulla (C), 53' Nadesan (C), 70' Tunnicliffe (C)

h 14.30 Manchester City-Birmingham 4-0 - 8' e 15' Bernardo Silva (M), 33' Foden (M), 85' Havertz (C)

h 18.00 Marine-Tottenham

h 20.45 Newport-Brighton