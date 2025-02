Getty Images

FA Cup: Maguire all'ultimo respiro salva il Manchester United, segna anche Zirkzee. Dorgu titolare

Alessandro Di Gioia

46 minuti fa



Una rete di Harry Maguire allo scadere regala al Manchester United una vittoria in rimonta sul Leicester nei sedicesimi di finale di FA Cup. Gli ospiti erano passati in vantaggio allo scadere del primo tempo con De Cordova-Reid venendo poi raggiunti a poco più di 20 minuti dalla fine dalla rete dell'ex Bologna Joshua Zirkzee. Per il neo acquisto Dorgu, arrivato dal Lecce, 45' da titolare prima di essere sostituito dal più offensivo Garnacho.





Manchester United-Leicester 2-1

42’ De Cordova-Reid (L), 68’ Zirkzee (M), 90’+3’ Maguire (M)