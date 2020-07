La sfida tra Chelsea e Manchester United è una delle più classiche e iconiche non solo del football d’Oltremanica ma di quello mondiale. Si contano ben 117 sfide tra Blues e Red Devils in ogni competizione, nazionale e internazionale. Chelsea e United si ritrovano, ora, in FA Cup, per la dodicesima volta, nonché per il quarto anno consecutivo, ma solo per la seconda in semifinale: nel 1996 furono Cole e Beckham a far sorridere Ferguson e a rendere inutile il gol di Gullit. Anche questa volta i betting analyst vedono lo United vincente a 2,30 rispetto al 3,00 con cui sono quotati i londinesi. Come riporta Agipronews l’Under, a 1,70, si fa preferire di pochissimo all’Over, 1,90. Partita che si preannuncia, dunque, molto tirata: così l’1-0 per il Manchester United si gioca a 7,25 e lo stesso risultato per il Chelsea a 8,50. Paradossale appare invece la situazione nell’altra semifinale, quella tra Arsenal e Manchester City. Sebbene, ormai da molti anni, ci sia un abisso tecnico tra le due formazioni, basti pensare ai 22 punti di differenza in Premier, i Gunners, in FA Cup sono un vero tabù per i ragazzi di Guardiola. I londinesi, infatti, hanno incrociato i Citizens in due occasioni eliminandoli sempre: nel 1971, al quinto turno, e nel 2017 sempre in semifinale. Nonostante questi numeri, però, De Bruyne e compagni sono ampiamenti favoriti secondo i quotisti che vedono il successo a 1,85 contro l’8,25 dei Gunners. La potenza offensiva del City fa pendere decisamente la bilancia sull’Over, 1,45, rispetto all’Under, 2,45. La naturale conseguenza è che il 3-1 in favore dei ragazzi biancazzurri sia in lavagna a 9,75 mentre il 2-1 per l’Arsenal, lo stesso risultato delle due precedenti sfide di FA Cup, pagherebbe 24 volte la posta.