Il Manchester City di Guardiola si conferma una macchina da gol, anche e soprattutto grazie alla punta di diamante Haaland. Dopo il rigore decisivo segnato sabato scorso nella trasferta sul campo del Crystal Palace e la cinquina personale nel 7-0 rifilato martedì sera al Lipsia in Champions League, oggi l'attaccante norvegese ha realizzato una tripletta (la sesta casalinga in questa stagione) nel 6-0 contro il Burnley ai quarti di finale in FA Cup. Guardiola lo ha sostituito a mezzora dal novantesimo, prima dei gol di Palmer e Alavarez, autore di una doppietta. Haaland sale così a quota 42 gol stagionali (in 37 presenze col City), di cui 9 nell'ultima settimana da Dio.