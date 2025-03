FA Cup, Manchester City in semifinale: 2-1 in rimonta al Bournemouth, ma si fa male Haaland

Getty Images

Ilvede quasi concretizzarsi lo spettro di una stagione da zero titoli, poi riesce ad allontanarlo. La squadra di Pep Guardiola tiene vive le possibilità di vincere la, unico trofeo ancora alla portata dei Cityzens:, dove l'avversario sarà il Nottingham Forest. Vince anche l'Aston Villa contro il Preston, sarà sfida al Crystal Palace in semifinale.- Una partita delicata per il Man City e dopo neanche un quarto d'ora si capisce che il pomeriggio sarà ancor più complicato: rigore per gli Sky Blues per un fallo di mano di Tyler Adams,. E sette minuti più tardi, le Cherries passano in vantaggio: Justin Kluivert serveche a porta vuota fa 1-0 per il Bournemouth. Il City cerca la svolta e la trova con il cambio che apre la ripresa. Fuori Abdukodir Khusanov, dentro il prodotto dell'Academyche risulta subito decisivo: suo l'assist perche si fa perdonare per l'errore precedente e fa 1-1.. Al suo posto, al 61', entrae l'egiziano è subito decisivo, perché al 63' raccoglie il secondo assist di giornata di O'Reilly e insacca il goal del 2-1 e della definitiva vittoria per il City. Guardiola vola così in semifinale, dove affronterà il Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo.

- Sorride anche l', che passasul campo delgrazie a uno scatenato, che nella ripresa segna i suoi primi due goal con la maglia dei Villans. Dila terza rete della squadra di Unai Emery, che in semifinale troverà il Crystal Palace.21' Evanilson (B), 49' Haaland (M), 63' Marmoush (M).58' Rashford (A), 63' rigore Rashford (A), 71' Ramsey (A).