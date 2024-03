Fa Cup, Manchester United-Liverpool gratis su Dazn: probabili formazioni e come vedere la gara in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

è il big match dei quarti di finale della FA Cup, la seconda e storica Coppa d'Inghilterra, da sempre a sorteggio libero e che in Gran Bretagna ha un'importanza storica quasi pari al trofeo della Premier League. Il calcionella cornice di Old Trafford e metterà di fronte due squadre che stanno vivendo un momento estremamente differente. C'è però di più perché per tutti gli appassionati e non di calcio inglese, laManchester United-Liverpool con calcio d'inizio alle 16.30 di domenica 17 marzo 2024 all'Old Trafford di Manchester sarà trasmessa in diretta tv da. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn.Non solo per gli abbonati,Questa modalità consente a chi non è abbonato a DAZN di, senza dunque ricorrere a pagamenti di ogni tipo. Come funziona? Basterà cliccare sue, dopo aver selezionato l'evento disponibile in home page, registrarsi gratuitamente in maniera semplice. Servirà semplicemente inserire una e-mail valida, una password e nome e cognome.La modalità freemium è fruibile anche tramite l'app di DAZN (che va aggiornata all'ultima versione) per device portatili come smartphone, tablet, smart tv, dispositivi firestick e console come PlayStation ed Xbox. In questo caso, dopo aver selezionato 'Esplora', dalla home sarà possibile accedere ai contenuti free anche senza un abbonamento attivo.Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Evans, Mainoo; Lindelof, Casemiro; McTominay, Bruno Fernandes, Ferreyra; Rashford.Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Elliott, Nunez, Luis Diaz.Oltre alla FA Cup, sempre disponibile anche in modalitá gratuita su DAZN, saranno disponibili free anche Sassuolo-Fiorentina di sabato 16 marzo alle 15 per la prima giornata del girone di andata della “poule scudetto” del campionato di Serie A Femminile, ma anche un match top della Liga spagnola come Getafe-Girona, in programma sabato 16 marzo alle 18:30.