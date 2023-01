Non ha lesinato sorprese questo terzo turno di FA Cup. Tanti club di Premier League sono caduti, con diverse squadre appartenenti a categorie inferiori in grado di ribaltare i pronostici, come capita spesso in questa competizione. La quattro giorni di partite si conclude con il match che vede protagonista la capolista del massimo campionato inglese l’Arsenal di Mikel Arteta, che alle 21 affronta in trasferta l’Oxford United, squadra di League One, terza serie inglese.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



OXFORD UNITED (4-3-3): McGinty; Anderson, Long, Moore, Brown; Bate, McGuane, Brannagan; Wildschut, Taylor, Murphy.



ARSENAL (4-2-3-1): Turner; Tomiyasu, Holding, Saliba, Tierney; Elneny, Lokonga; Marquinhos, Odegaard, Vieira; Nketiah.





h 21 Oxford United-Arsenal 0-0