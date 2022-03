Non solo Premier League, in scena anche i quarti di finale di FA Cup, che vedono la qualificazione alle semifinali di Crystal Palace e City, con un doppio poker su Everton e Southampton, e del Liverpool, che vince di misura a Nottingham



Ecco i risultati:



Crystal Palace-Everton 4-0 - 25' Guehi (C), 41' Mateta (C), 79' Zaha (C), 87' Hughes (C).

Southampton-Manchester City 1-4 - 12' Sterling (M), 45'+2' aut. Laporte (S), 62' De Bruyne (M), 75' Foden (M), 78' Mahrez (M).

Nottingham Forest-Liverpool 0-1 - 78' Diogo Jota (L)