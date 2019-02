La sconfitta in Fa Cup pesa il doppio, visto che arriva a poco più di una settimana dallo 0-6 incassato dal Manchester City. Il Chelsea cede in casa al Manchester United, perdendo un altro obiettivo stagionale e il posto in panchina di Maurizio Sarri è ora appeso a un filo sulle lavagne internazionali: dopo lo 0-2 di ieri, l’addio del tecnico Blues è passato da 1,80 a 1,20 sul tabellone 888sport. Una mazzata pesantissima se si pensa che solo dieci giorni fa, prima del crollo con i Citizens, Sarri era a 10,00 scommessa sul prossimo allenatore di Premier a saltare. Alle spalle dell’ex allenatore del Napoli, ricprda Agipronews, c’è sempre Marco Silva dell’Everton, che però è in una posizione ben più sicura a 6 volte la posta, davanti a Claude Puel del Leicester 12,00