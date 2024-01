FA Cup: sorteggiati gli ottavi di finale, gli accoppiamenti

Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale di FA Cup, la Coppa d'Inghilterra. I match sono in programma la settimana del 26 febbraio, ancora non sono state decide le date. Ancora in corsa Manchester United, Manchester City, Brighton & Hove Albion e Liverpool. Al replay Chelsea-Aston Villa, Bristol City- Nottingham Forest e Sheffield Wednesday-Coventry City.



Blackburn Rovers o Wrexham v Newcastle United

Chelsea o Aston Villa v Leeds United o Plymouth Argyle

AFC Bournemouth v Leicester City

Liverpool v Watford o Southampton

Bristol City o Nottingham Forest v Manchester United

Wolverhampton Wanderers v Brighton & Hove Albion

Sheffield Wednesday o Coventry City v Maidstone United

Luton Town v Manchester City