FA Cup, Tottenham-Manchester City: dove vederla gratis e in chiaro

Torna la FA Cup. La principale coppa inglese monopolizza il weekend oltremanica e mette in standby la Premier League. Tra le tante gare in programma per il quarto turno, spicca su tutte lo scontro tra Tottenham e Manchester City. Le squadre di Postecoglou e Guardiola scendono in campo venerdì 26 gennaio alle ore 21 a Londra.



PRECEDENTI - Spurs e Citizens si affrontano di nuovo dopo l'ultimo confronto dello scorso dicembre chiusosi sul 3-3 con un gol di Kulusevski nel finale che ha portato il risultato sul pari. L'ultimo precedente in FA Cup tra le due formazioni risale al febbraio 2004 quando la squadra di Manchester s'impose per 4-3.



DOVE VEDERLA - La gara sarà trasmessa in Italia da Dazn. La piattaforma streaming renderà disponibile gratis e in chiaro il match. Per poterlo guardare, basterà registrarsi su Dazn.