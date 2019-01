Sedicesimi di finale di FA Cup ed è subito big match. All'Emirates Stadium di Londra il Manchester United dimostra ancora una volta di saper solo vincere con Solskjaer in panchina: 3-1 all'Arsenal con i gol di Sanchez (per la prima volta da avversario nel suo ex stadio), Lingard e Martial e ottavi conquistati; ai Gunners non basta la rete di Aubameyang, Emery perde anche per infortunio i due difensori centrali Sokratis e Koscielny. Colpo del Bristol City nell'altra partita della serata, che passa il turno contro il Bolton.



h. 20.45



Bristol City-Bolton 2-1

6' Beevers (Bo), 8' O'Dowda (Br), 30' Eliasson (Br).



h. 20.55



Arsenal-Manchester United 1-3

31' Sanchez (M), 33' Lingard (M), 43' Aubameyang (A), 37' Martial (M).