Fabbian, il papà: 'Due anni a Bologna li fa di sicuro. Poi vedremo cosa deciderà l'Inter'

sta convincendo nella sua prima stagione in Serie A. Sono emerse le qualità del centrocampista classe 2003, che dopo le prime buone impressioni lasciate nel prestito alla Reggina in Serie B sta trovando sempre più spazio con il, aumentando anche il bottino gol (già 4 in questo campionato).Il giocatore è arrivato al Bologna nell'affare che ha portato Marko Arnautovic a Milano, ma l'Inter si è riservata il diritto di recompra nel 2025 per 12 milioni di euro: prima di quella data, anche in caso di offerte, i felsinei non potranno cedere il ragazzo.- A confermare queste indicazioni è stato, padre di Giovanni, in un'intervista a La Repubblica: "Sa inserirsi, e poi con quel Zirkzee che si muove tanto, spazi se ne creano. Da piccolino invece cominciò come difensore, poi esterno, pian pianino è avanzato".- "Qui a Rustega, frazioncina di Camposampiero, in provincia di Padova, a 4 anni giocava in palestra. Fece lì i primi due anni, poi iniziò all'aperto, sin da bambino il calcio gli è sempre piaciuto. A 8 anni lo prese il Padova. C'è rimasto sino a 15. Lo venivano anche a prendere col pullmino, poi lo recuperavamo noi in auto".- "Le incognite ci sono sempre, prima son bambini, poi ragazzi, di sicuro non c'è mai nulla, ma quando a 15 anni lo chiamò l'Inter, beh, lì ci pensai".- "Eh, il vizietto ce l'ha, anche lì non sapevamo come sarebbe andata, il vivaio dell'Inter è importante, ma la B è un'altra cosa, è il mondo dei grandi".- "La Serie A è ancora più dura, lui si trova benissimo, all'inizio giocava poco, ma coi compagni sta bene, son giovani, motivati, l'allenatore è bravissimo, Giovanni è veramente contento, dice che a Thiago (Motta, ndr) piace proprio insegnare calcio".- "Due anni a Bologna li farà di sicuro, poi l'Inter ha un diritto di riacquisto, staremo a vedere cosa deciderà".