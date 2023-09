, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Ho segnato il gol decisivo contro il Cagliari al novantesimo minuto davanti alla mia famiglia che era allo stadio.Per ora quest'ultimo è il gol più bello della mia carriera, anche perché è il primo in Serie A. Poi ho preso anche unadopo la bella annata in Serie B"."Thiago Motta mi ha detto di entrare e fare gol, poi ha aggiunto altre cose che non mi ricordo. Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno dato qualcosa, da Chivu e Nunziata a Pippo Inzaghi.Il Bologna gioca bene a calcio.: due domeniche fa ho avuto la fortuna di giocarci contro"., abbiamo sempre vissuto assieme nel convitto interista da compagni di stanza. Quando abbiamo compiuto 18 anni ci siamo presi un appartamento insieme a Milano, ci sentiamo sempre prendendoci un po' in giro., sono felicissimo di poter essere a Bologna e voglio giocare il più possibile".