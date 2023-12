Il centrocampista del Bologna, Giovanni Fabbian, ha parlato a Sportitalia a margine del Gran Galà del Calcio dove ha vinto il premio come miglior giovane dell'ultima Serie B.



BOLOGNA - "Bello aver iniziato così, l'importante ora è continuare e dare il massimo per il Bologna".



SCAMBIO CON SAMARDZIC - "Ormai è andata così, non ci penso più: il passato è passato. L’importante ora è pensare a questa stagione".



TORNARE ALL'INTER - "Vedremo, lo dirà il tempo”.