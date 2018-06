Il commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini ha parlato così del momento della Nazionale: "Il nuovo corso azzurro? Abbiamo fatto tre partite con livelli di difficoltà diversi. Non butto via niente, nemmeno la prestazione con la Francia, che nonostante il risultato è stata positiva. Abbiamo un gruppo giovane, Mancini sta affrontando questa avventura con grande serenità. Ha chiamato tanti giovani e li ha fatti giocare tutti. Ricordiamo che in queste gare mancavano diversi giocatori chiave che saranno fondamentali per la crescita di questi ragazzi".