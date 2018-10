Roberto Fabbricini, ex commissario della Figc, è stato protagonista di un'intervista al Foglio Sportivo in cui se la prende con la Federazione da lui presieduta fino a pochi giorni fa e svela un retroscena sulla scelta di Roberto Mancini come commissario tecnico: "La Figc è una Confederazione che ha visto il commissariamento come un'invasione di campo. Il ct? Altra decisione contestata dai Confederati. Mancini è stato una buona scelta, che ho condiviso, ma non mia, della responsabilità unica della questione era stato investito Alessandro Costacurta dal Coni. Lui è andato avanti a mille all'ora, con solo tre candidati: Carlo Ancelotti, il suo preferito, Roberto Mancini e Gigi Di Biagio. Io avrei pensato anche a qualche allenatore di Serie A, magari Marco Giampaolo o Gian Piero Gasperini, oppure Ranieri. Ma Costacurta non ci sentiva, mi disse 'non ci facciamo ridere dietro'".