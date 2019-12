Diego Fabbrini, esterno offensivo ex Empoli e Udinese, è ora in Romania, alla Dinamo Bucarest. Queste le sue parole a gazzetta.it: "Sto benissimo, la città mi piace, ogni ora c’è un volo per l’Italia. E in inverno non fa neanche così freddo… L'Italia? Mi manca, è normale, mi piacerebbe tornare a casa. In estate non ho ricevuto nessuna proposta, ma spero di rientrare".



SULLA LINGUA - "Ho quello che mi serve, parlo inglese coi compagni e "mastico" il romeno. E’ simile all’italiano, quando parlano lentamente li capisco".



SULLA CARRIERA - "Avrei potuto fare di più ma non ho rimpianti. Sono felice. L'Udinese? E’ vero, ma scelsi l’Udinese. Eravamo forti, giocammo i preliminari di Champions contro l’Arsenal e l’Europa League in stadi stupendi, come Anfield. Un’esperienza positiva, la ricordo con affetto".



AL BIRMINGHAM - Al Birmingham, i tifosi gli dedicarono un coro parafrasando quello di Maradona "Diego, oooh. Diego, oooh". "Fu una cosa così, per gioco. Il rapporto con lo stadio fu fantastico, sono stato benissimo. Anche a Millwall eh, in Championship, giocavo spesso".