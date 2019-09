Intervistato da RMC Sport, il centrocampista del Monaco Cesc Fabregas commenta il mancato ritorno di Neymar al Barcellona: "Ho sempre pensato fosse molto difficile. Non perché Barça, PSG o Neymar non lo volessero, ma perché costa troppo. Il Barcellona ha fatto grandi investimenti negli ultimi anni. Hanno preso Griezmann per molti soldi, gli stipendi sono molto anni. Neymar è quello che è, ho giocato con lui e passato tempo con lui: è un ragazzo umile con un talento incredibile. È un grande giocatore, ma è come è: ha una vita che tutti conoscono, anche il PSG quando l'ha preso. Non c'è nulla di nuovo".