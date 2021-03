Napoli, adios.La trattativa per il rinnovo del contratto non si è mai accesa, tra richiesta di aumento dello stipendio ritenuta eccessiva (4 milioni di euro, 2,5 in più rispetto a quello attuale) e prestazioni deludenti sul campo che hanno spinto il club di De Laurentiis a prendere tempo. Fabian è arrivato in Italia per vincere, ma per ragioni diverse non è riuscito a trovare continuità. La scelta del Napoli di abbassare del 40% il monte ingaggi (e forse di ridimensionare le ambizioni) è un motivo in più per fare la valigia.Partirà, quasi sicuramente per la Spagna. La Liga è la prima scelta, tornare a casa il desiderio, non è però detto che sia la prossima destinazione. I club interessati al talento esploso nel Betis Siviglia non mancano,, ma al momento Marotta ha altri problemi e altre priorità. Il tempo per fare le cose per bene non manca, l'ostacolo più grande è rappresentato dalla richiesta del NapoliUna cifra quasi fuori mercato, per la crisi che ha investito il mondo del calcio, per quello che lo spagnolo campione europeo under 21 nel 2019 ha dimostrato nell'ultimo anno e mezzo., puntano sulla voglia del giocatore di partire e si aspettano un forte scontoma a queste cifre il Napoli non intende sedersi intorno a un tavolo a trattare. Insomma, sarà braccio di ferro.