A Radio CRC, è intervenuto Alvaro Torres, agente del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, rilasciando alcune dichiarazioni: "Non è stata una decisione semplice, c'erano cinque-sei club di Champions League disposti a pagare la clausola. La figura di Ancelotti è stata fondamentale per la sua scelta, aveva già sentito Callejon ed altri calciatori spagnoli: sapeva della passione che avrebbe trovato, avendola vissuta già da turista. Ha sentito Ancelotti? Sì, c'è stata una telefonata diretta con Fabian. L'interesse risale al mese di gennaio, Giuntoli ci contattò e ci disse che era seguito. A fine stagione Giuntoli ha chiarito di nuovo l'interesse, specificando che però avrebbe deciso l'allenatore. Ancelotti si è trovato d'accordo sull'interesse, stima tantissimo Fabian e gli ha detto che a Napoli dovrà lavorare tantissimo. Sarà un trampolino per la carriera, nonostante non parla col posto assicurato. Fabian ha preferito Napoli ad altre città. Ruolo? Sia al Betis che nella nazionale spagnola ha giocato in diverse posizione, sia da mezz'ala che da mezzapunta. E' a disposizione del mister, per fare quanti più ruoli possibili. De Laurentiis? Ha fatto una buona impressione, si è comportato bene ed è stato molto simpatico. Gli ha raccontato di esser stato più volte a Siviglia, gli ha manifestato la contentezza del club nell'essere riuscito ad acquistarlo. Nazionale? Siamo sicuri che Fabian potrà avere un ruolo da protagonista, è molto stimato dalla Federazione ed ha ricevuto i complimenti dell'allenatore dell'Under 21 per il trasferimento al Napoli"