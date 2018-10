Se Lorenzo Insigne è il nuovo e quasi inaspettato finalizzatore del nuovoplasmato da Carlomessa in atto dal tecnico emiliano e che ha portato alla recente serie positiva di risultati in campionato e Champions League. Partito a fari spenti, nonostante le enormi aspettative sollevate dal prezzo di acquisto, l'ex centrocampista del Betis Sivigliadi una squadra che ora gira a mille, che gioca un calcio corale convincente e spettacolare, a tratti più completo di quella della gestione Sarri.- Meno integralismo tattico, più libertà al talento e un'interpretazione della partita che può cambiare in corsa grazie a uno sfruttamento più ampio della rosa. Se in Champions League Fabian Ruiz è sempre partito da titolare, in Serie A ha dovuto il match col Parma dello scorso 26 settembre per convincere il suo allenatore a inserirlo sempre più spesso nelle rotazioni di una formazione che a centrocampo continua ad essere costruita sul senso tattico di Hamsik e l'energia inesauribile di Allan, ma che ora ha trovato un nuovo interprete pronto a far saltare il banco.nel leggere le situazioni in campo. Il gol di Udinese sembra averlo sbloccato in maniera definitiva a livello mentale, a Parigi ha dettato legge al cospetto di Verratti e Rabiot, contro la Roma ha mandato in visibilio il pubblico del San Paolo con giocate da stropicciarsi gli occhi. Sempre più dentro il progetto Napoli, sempre più padrone della mediana del Napoli., di intuizione geniale di un club che sogna in grande. Grazie anche a Fabian Ruiz.