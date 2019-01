Questo è il fallo di mano di @FabianRP52 che ha causato il secondo giallo pic.twitter.com/rgOo1aw3yu — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 26 gennaio 2019

Il Napoli pareggia in casa del Milan e perde Fabian Ruiz per espulsione, doppia ammonizione per due falli di mani. Il secondo giallo viene contestato ferocemente dagli azzurri, che sui social pubblicano na foto del centrocampista, mostrando il segno del pallone sulla coscia ed evidenziando come il tocco non sia stato con la mano.