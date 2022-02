Con un gol in pieno recupero, Fabian Ruiz ha regalato al Napoli la vittoria contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Una rete che mancava da quasi tre mesi al centrocampista spagnolo, frenato anche da un infortunio muscolare tra dicembre e gennaio e dà alla squadra di Luciano Spalletti di agganciare il Milan in testa alla classifica. Un momento di gioia, in attesa di capire quello che ci sarà nel suo futuro: il contratto col club azzurro è in scadenza nel 2023, non c'è a oggi accordo per rinnovare e quindi l'ipotesi di un suo trasferimento la prossima estate è sempre più probabile. Con Barcellona e, soprattutto, Real Madrid pronte a darsi battaglia per averlo.