Quique, allenatore delsaluta Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo pronto a vestire la maglia del Napoli. Queste le parole del tecnico degli andalusi a Radio Futbol FM: "Domani venderemoper 30 milioni di euro". Affare fatto, quindi, tra Napoli e Betis, con il centrocampista classe '96, come aveva annunciato calciomercato.com. - Prosegue così Quique Setien: "L'affare non si è chiuso prima è perché si attendeva la decisione finale del ragazzo. Non ho parlato con lui, non voglio condizionarlo. Il mio desiderio è che resti, ma con questi soldi potremo migliorare le strutture del club, pagare di più gli allenatori del settore giovanile per formare i calciatori e migliorare le loro condizioni di lavoro".