, centrocampista del, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dell'per parlare dei primi mesi nella città partenopea: "Ho avuto subito un'ottima impressione di Napoli. Appena sotto atterrato in aeroporto la gente già mi conosceva, mi diceva che ero un grande e per me è stato importante essere accolto così dai tifosi. È una città che mi piace: la gente di Napoli ti accoglie come se fossi parte della famiglia. Per uno che viene da fuori è molto importante".