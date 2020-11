Ritorno al gol e ritorno al sorriso: c'è anche la firma di Fabian Ruiz nel largo 4-0 del Napoli sulla Roma. Lo spagnolo, in estate, era stato cercato prima da club di Premier League e poi dall'Atletico Madrid, ricevendo però secchi no dal Napoli, che anche a gennaio ha deciso di andare avanti con l'ex Betis. In estate, invece, si faranno valutazioni in caso di offerte importanti, ma per ora si va avanti con Fabian.