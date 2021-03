Negli ultimi giorni sono rimbalzati tanti rumors riguardo un possibile ritorno di Fabián Ruiz in Spagna, con l'Atletico Madrid che lo segue con interesse. Il centrocampista del Napoli ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Roja. Queste le sue parole riguardo il futuro:



"Sono molto contento al Napoli, ho ancora due anni di contratto. Ora ho in testa solo la partita di mercoledì. Il campionato spagnolo è uno dei migliori al mondo, tra i più competitivi. A volte succede di dover scegliere di lasciare il proprio Paese, ma ciò non toglie che la Liga è tra i migliori campionati al mondo".