Fabiana Britto, storica ex modella di Playboy e nota tifosa del Milan ha voluto celebrare la vittoria dell'Europeo dell'Italia con un post sul proprio canale instagram in cui ha mostrato un vecchio set fotografico super sexy con la maglia rossonera.



La gaffe era però dietro l'angolo perché nel celebrare l'Italia ha citato Gigio Donnarumma come portiere rossonero anche se oggi nel Milan non ci gioca più. Fabiana è da poco diventata mamma e ha anche rivelato di aver perso l'appetito sessuale dopo aver avuto il figlio in pieno lockdown.



Ve la ricordate? E la perdonate per la gaffe su Donnarumma? Ecco i suoi scatti nella nostra gallery.