Fabio Fazio chiama in causa la Rai. Il conduttore tv ha dichiarato in un'intervista a Il Fatto Quotidiano: "Adesso basta, non accetto più certe situazioni. Parlo poco, ogni due anni, ma la norma 'anti-Fazio' approvata dal Cda mi obbliga a dire la mia. Se sono un problema, che me lo dicano. Prima del mio arrivo Rai 1 faceva in media il 15,19%, con me il 16,3% il primo anno e il 15,49% il secondo. Ma soltanto nella stagione 2018-2019 ho subito 123 attacchi dal Ministro dell'Interno (Matteo Salvini, ndr). 123 attacchi, 123 silenzi e dopo due anni il trasloco su Rai 2. Coincidenza? No, mai avuto il numero del direttore di Rai 1. Torno a Rai 3 se c'è un progetto, altrimenti resto a Rai 2. Hanno chiesto a tutti di ridursi il compenso e ho accettato, solo io però. Sono stufo di dovermi difendere per il mio lavoro. Forse non sono vissuto come un professionista della tv, ma come un avversario politico".