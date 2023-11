Il nuovo allenatore del Como, Cesc Fabregas ha dichiarato in conferenza stampa: "Prima di tutto ringrazio Longo per quello che ha fatto, soprattutto l'anno scorso quando eravamo in difficoltà. Capiterà anche a me di essere esonerato, magari pure da terzo in classifica, è normale in questo lavoro. Me l'ha detto Mourinho: non sei un vero allenatore fino a quando non vieni esonerato. La proprietà mi ha telefonato domenica alle 15.11 per l'annuncio. Io non sapevo nulla, loro vogliono andare in Serie A e noi ci proviamo".



"Ho trovato ragazzi disponibili che hanno lavorato bene, la squadra è forte e capace di affrontare questa svolta. Molti giocatori sono anche miei amici perché giocavo con loro, sono molto positivo. La formazione? Posso solo dire che... io non gioco! I tifosi vogliono una squadra che vince e attacca: sarà così. Ho idee diverse da Longo, qualcosa cambierà. Se il Como è forte è merito suo, ma deve diventare più protagonista con la palla. Non ho modelli o esempi del passato, il calcio è uguale ovunque. Il Catanzaro viene dalla Serie C, ma fa il calcio più bello della B: io studio molto i video con i miei collaboratori e credo nello spettacolo, giocando a testa alta, dando emozioni ai tifosi".