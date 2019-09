Il centrocampista del Monaco Cesc Fabregas ha concesso un'intervista ad As, nella quale ha svelato pure un retroscena di mercato: “Ho avuto contatti con Perez e Calderon per passare al Real Madrid. Mi chiamarono più di una volta o due. Quando lo fecero per la prima volta ero molto giovane, avevo 18 anni e mi offrirono uno stipendio molto importante, però io mi sentivo identificato nell’Arsenal. Non potevo andarmene. Ma sarò sempre grato al Madrid per come mi trattarono. A 23 anni mi infortunai e mi mandarono una lettera molto carina. Gradisco l’interesse, ma avevo il sogno di giocare nel Barcellona e mi andò bene”.