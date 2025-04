Fabregas lancia il Como: "Abbiamo una visione, è solo l'inizio"

AFP via Getty Images

Il bel successo per 3-0 al Via del Mare ha portato i lariani a quota 39 punti, le lunghezze di vantaggio su Venezia ed Empoli sono 14 e a cinque giornate dalla fine del campionato l'ufficialità della permanenza in Serie A è solo una formalità.Fabregas ha voluto mandare un messaggio via Instagram ai tifosi e alla sua squadra, dando anche uno sguardo al futuro nonostante le tante voci sugli interessamenti delle big nei suoi confronti.

- "Cari Lariani,Di solito non pubblico molto, ma credo che questa volta ne valga la pena.Buona Pasqua a tutti voi. Siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto insieme in questa stagione. La salvezza in Serie A era l’obiettivo fin dall’inizio, e nonostante alti e bassi, siamo rimasti fedeli alla nostra identità, al nostro messaggio e al nostro stile di gioco, anche quando in tanti dubitavano di noi.Quello che mi rende più orgoglioso non è solo cosa abbiamo raggiunto, ma COME lo stiamo facendo, sempre fedeli ai nostri principi, alle nostre idee e al nostro modo di giocare. È questo che definisce davvero questa squadra.

Voglio dire quanto sono orgoglioso di ogni singolo giocatore, del direttore, del presidente e del supporto dei nostri proprietari. Senza la loro fiducia e il loro impegno, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.Abbiamo una visione, e questo è solo l’inizio. Dobbiamo continuare a svilupparci nel modo giusto, con la stessa mentalità, la stessa ambizione, la stessa unità e soprattutto la stessa umiltà! Grazie Lariani per esserci sempre stati, a tutti i costi. Avete dimostrato cosa significa davvero sostenere. Noi siamo diversi, ed è proprio questa la nostra forza.

Ora chiudiamo questa stagione nel miglior modo possibile e puntiamo il più in alto possibile. Per la città, per il club, per voi.Grazie e forza Como!".