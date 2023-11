C'è qualcosa di estremamente volgare, prima ancora di ingiusto e, forse, di controproducente, nella decisione del Como di esonerare l'allenatore Moreno Longo, reduce dal successo di Ascoli e in piena zona playoff di serie B, per sostituirlo con Cesc Fabregas, 36 anni, allenatore della Primavera della squadra lariana. Ovviamente non esistono motivazioni logiche e men che mai credibili per un avvicendamento del genere, ma i fratelli Bambang Hartono e Robert Rudi Hartono, proprietari indonesiani del club, con un patrimonio stimato di 45 miliardi di dollari, se ne fregano di tutto. Del calcio e delle sue regole (Fabregas non è abilitato per guidare una squadra di serie B se non come secondo allenatore), dei dirigenti Dennis Wise e Carlo Ludi che hanno realizzato il progetto e lo sovrintendono, dei giocatori e dei tifosi sconcertati che hanno manifestato vicinanza a Longo.



Ovvio che dei soldi di Fabregas, gli Hartono non hanno bisogno. Tuttavia che il suo nome servisse a sviluppare marketing e comunicazione era comprensibile a tutti. Nulla da eccepire (a parte per le quote di azionista sulle quali ci sarebbe molto da dire), se non fosse che ora Fabregas, inesperto e velleitario, rischierà di rovinare il prodotto gestito da Longo.