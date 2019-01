Cesc Fabregas saluta, tutti in piedi. Da capitano, il centrocampista spagnolo ha concluso la sua avventura al Chelsea con una vittoria e la standing ovation di Stamford Bridge al momento del cambio. Fabregas dice addio al Chelsea dopo l’arrivo del via libera anche da parte del presidente Abramovich: la preferenza dei Blues è stata per una cessione definitiva piuttosto che per il prestito con riscatto già fissato offerto dal Milan nelle scorse settimane. La sua destinazione è il Monaco, operazione in dirittura d’arrivo. . Da capitano, il centrocampista spagnolo ha concluso la sua avventura al Chelsea con una vittoria e laal momento del cambio. Fabregas dice addio al Chelsea dopo l’arrivo del via libera anche da parte del presidente Abramovich: come raccontato , Cesc voleva cambiare aria e, operazione in dirittura d’arrivo.

I DETTAGLI - Fabregas si prepara alle firme con la squadra di Thierry Henry, suo ex compagno all’Arsenal che ha insistito per averlo in Francia: contratto fino al 2022 già pronto, 10 milioni di euro circa nelle casse del Chelsea e il Monaco che ha avviato le pratiche per un altro colpo di esperienza. Il Milan rimane in attesa di novità fino al traguardo finale, ma ormai il Monaco sta definendo ogni dettaglio di questo affare: il Chelsea lo ha salutato, Fabregas ha fatto le valigie. E il Principato lo attende...