Fabregas: "Theo Hernandez al Como è idea del presidente. Nico Paz in una big? Calma..."

L'allenatore del, Cesc, ha parlato in mixed zone a margine dell'evento Amici dei Bambini a Milano. Fra i tanti temi trattati la prossima sfida di campionato contro il Napoli, l'idea mercato per portare in biancobludel Milan e il futuro di, corteggiatissimo anche dall'Inter.- "Per me possono vincere lo scudetto per la qualità dell'allenatore, dei singoli e per il club. Noi proveremo a essere noi stessi, come fatto contro tutte le squadre che sono venute a giocare in casa nostra. Vogliamo essere aggressivi e creare opportunità"

"Lo volevamo? È una cosa che ha detto il presidente, è una cosa sua. Io non avevo niente a che fare in questo senso. Ma se l'ha detto il presidente sicuramente sarà la verità"."Nico Paz? Mi aspetto continui a crescere, è la sua prima stagione da professionista e ha voglia di migliorare e crescere. Pronto per il salto in una big? Si deve andare con calma, per me diventerà un giocatore speciale, ma ha strada da fare e non si deve andare troppo veloce nel calcio"