Fabregas, un percorso da predestinato: il legame col Como, la Roma e i rumors sul Milan

Getty Images

- l'ultimo contro il Napoli di Antonio Conte - nel corso della corrente stagione. Complice una proprietà ricca e forte – i fratelli Michael e Robert Hartono sono fra i 100 uomini maggiormente benestanti del globo terracqueo con un patrimonio consolidato che va sui 50 miliardi di euro -, un mercato che ha portato in dote un mix di giocatori di esperienza e di giovani talenti pronti a illuminare il palcoscenico (Diao e Nico Paz su tutti) e(13° posto attuale, a +7 dalla zona retrocessione).

, alla sua prima esperienza da allenatore di una Prima Squadra, ma che sta già dimostrando di avere tutta la stoffa di un potenziale big per il futuro., passando dall’Under 19 della società biancoblu. Pochi mesi nelle giovanili, poi subito dirottato in Prima Squadra a interim e come vice allenatore di Osian Roberts per 21 partite., dopo un’assenza che perdurava da 21 anni (l’ultimo torneo disputato era il 2002-2003) e che aveva portato il Como a subire l’onta del fallimento e a ripartire dalla D.

, investendo non solo il proprio tempo e le proprie competenze, ma anche le proprie risorse,. Un ruolo importante, dunque, sia dentro che fuori dal campo come confermato dal CEO del club lombardo Dennis Wise in una conferenza stampa: "Tengo a precisare una cosa per far sì che sia tutto chiaro.. Ha voluto entrare nella società, è venuto qui anche per questo"., quindi,

Tutto lascerebbe presupporre di sì,D’altronde, i risultati raggiunti sono sotto gli occhi di tutti.(che vedrà terminare il ciclo Ranieri-ter a fine stagione, con l’allenatore giallorosso che entrerà a tutti gli effetti nell’organigramma dei giallorossi, lasciando scoperta la guida tecnica per il prossimo anno). Un profilo ritenuto ideale per succedere al tecnico giallorosso per riportare la Roma nell’èlite del calcio italiano ed europeo.

Negli scorsi giorni, Sportitalia rilanciava il nome di. Lo stesso ex giocatore spagnolo di Barcellona e Arsenal ha utilizzato parole al miele per definire il collega piacentino: “Guardando ai modelli ai quali ispirarmi, mi colpisce Simone Inzaghi, che col suo 3-5-2 e tutti quei movimenti riesce a dare vita ad un’anarchia incredibile, rendendola attuabile con un grande lavoro”. Ma se da una parte del Naviglio c’è stima nei confronti dell’iberico, ecco che, rivela La Gazzetta dello Sport,: ha appeal, una grande esperienza ai massimi livelli da calciatore e la voglia di imporsi da tecnico.che, con ogni probabilità, dovrà andare alla ricerca di un nuovo allenatore a giugno. Tanti occhi addosso, mirino puntato:

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui