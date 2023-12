Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni si Sky a pochi minuti dalla sfida con il Brescia:



"Se mi aspettavo di fare così bene quando sono subentrato a Longo? Nel calcio è sempre difficile, abbiamo lavorato bene da quando sono qua. Non pensiamo al passato, pensiamo solo alla gara di oggi. Mi piacerebbe continuare ad allenare in Como in maniera stabile, ma al futuro non ci penso. Oggi penso solo alla gara con il Brescia".