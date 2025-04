Fabrizio Romano - Ancelotti-Brasile: raggiunto un accordo di massima

. Offerta valida da giugno, NON dopo il Mondiale per club. Il Real Madrid e Ancelotti si separerebbero senza troppi problemi, ma saranno necessari dei passi formali"., per assumere la carica di commissario tecnico della. Il finale di stagione con i Blancos non ha soddisfatto le grandi ambizioni del presidente Florentino Perez, pronto a lasciare andare Ancelotti prima della fine della stagione per cominciare un nuovo corso. Fatali sia l’eliminazione in Champions League per mano dell’Arsenal che la sconfitta nella finale di Copa del Rey contro il Barcellona.

La sfida con i blaugrana – persa 3-2 ai tempi supplementari – rischia di essere. Dall’Inghilterra fanno sapere come Ancelotti possa dare l’addio alle Merengues addirittura già a partire dalla prossima settimana., il semaforo verde a stretto giro di posta. Alcuni emissari della Federazione erano infatti rimasti in Spagna, come riferito sempre da Fabrizio Romano, per attendere la decisione del Real Madrid. In Inghilterra fanno sapere che ci sono già le prime informazioni sui contratti: l'accordo dovrebbe prevedere una durata quadriennale, sino ai Mondiali del 2030.