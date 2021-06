Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Gianfelice Facchetti, figlio dell'indimenticato Giacinto, ha espresso la propria opinione sull'iniziativa Interspac.



"Il calcio attuale ha seri problemi di sostenibilità, e non riguarda solo l'Inter, ma tutto il sistema calcistico. Dunque, quale idea migliore di un azionariato popolare diffuso sul modello del Bayern Monaco per dare nuova linfa al club per cui facciamo il tifo da sempre?".