Intervenuto sul canale Twitch di Calciomercato.com , il cantante bergamasco - e tifoso atalantino -ha dichiarato: "Se credo alla qualificazione in Champions? Come risultati non siamo tanto lontani rispetto all'anno scorso, io ci credo assolutamente. Deve continuare a garantire questo gioco e questi risultati, ha tutti i numeri per farlo. Tutti hanno una grande simpatia per l'Atalanta, in Italia è difficile che un tifoso lo faccia per un'altra squadra"."Arrabbiato forse è una parolona, mi dispiace. Ma si salvano, vediamo anche le partite dell'Atalanta insieme. Al di là degli scontri diretti, loro sono felicissimi quando vince l'Atalanta"."Il Papu mi manca. Una vicenda brutta, io sono abituato a unire, mai a dividere. Era una questione che si poteva risolvere, ognuno può avere momenti di follia, chiunque faccia qualcosa di negativo non lo fa per rompere il rapporto con un amico. Si poteva trovare una soluzione: a chi avrebbe sbagliato avrei dato una punizione esemplare, uno o due milioni di euro...E' stata una decisione molto dura. Gomez sta pagando molto di più di ciò che ha fatto: è un campione, ha dato moltissimo all'Atalanta. Gli abbiamo dato le chiavi della città, era il nostro capitano, che poi può aver sbagliato. Io gli avrei dato un'altra possibilità, questa cosa è stata gestita malissimo, sono nate cose brutte nei suoi confronti"."Non c'è mai una colpa solo da una parte, ci saranno anche colpe minori, non è questo che voglio giudicare. E' una persona fantastica, mi ha invitato a Zingonia. Al di là delle chiacchiere, nella vita poi sono sempre i risultati che fanno la grandezza. E' fuori da ogni discussione il fatto che, anche grazie alla società, ha fatto grande quest'Atalanta"."E' un inno alla speranza e alla vita, nato nel momento più doloroso, dopo aver visto i carri dell'esercito che portavano via le bare. Ancora non riesco a crederci: sembrava un colpo di stato, era qualcosa di troppo doloroso. Messo in rete, il brano è arrivato in tutto il mondo in poche ore: ho ricevuto e ricevo tantissimi messaggi. Quando un malato di Covid mi scrive che la medicina migliore è ascoltare questa canzone, io non posso sperare altro..."."Cosa scelgo? Tutte e due (ride, ndr). Sono due traguardi pazzeschi, ma se mi mettete all'angolo scelgo la Coppa Italia perché - dopo tutto quanto dimostrato - la meriterebbe a pieni voti"."E' un ragazzo giovanissimo, ho scoperto che il figlio di un mio amico di Monza giocava con lui. E' un campione, l'ha già dimostrato: si muove con personalità e talento. Credo proprio che abbia tutti i numeri per diventare un grande campione dell'Atalanta".