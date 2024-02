Faccia a faccia tra Lassana Coulibaly e i tifosi della Salernitana: cos'è successo

Non è un gran momento per la Salernitana, ultima in classifica e a -7 dalla salvezza, la società sta provando a dare una scossa alla squadra con l'arrivo di Liverani al posto di Inzaghi ma il debutto non è andato benissimo: 0-4 a San Siro contro l'Inter. A poco meno di mezz'ora dalla fine della partita il nuovo allenatore ha tolto Coulibaly per inserire Legowski, ma il centrocampista maliano è uscito dal campo senza stringere la mano a Liverani.



SCONTRO COULIBALY-TIFOSI - Un episodio che non è passato inosservato e anzi, ha fatto infuriare i tifosi della Salernitana. La società non ha gradito il gesto del giocatore ma al momento non stanno pensando a una multa, con Liverani si sono chiariti ma il rapporto con la tifoseria si è incrinato. Il Mattino racconta che quando ieri Coulibaly è arrivato al centro sportivo per l'allenamento è stato insultato dai tifosi fuori dal cancello non contenti del suo atteggiamento. Finché il giocatore era in macchina non ha risposto, ma quando è sceso dall'auto ha reagito cercando un faccia a faccia. Tensione a mille e scontro fisico evitato all'ultimo dagli stewart presenti. Situazione rientrata in pochi minuti, con Coulibaly che è andato verso gli spogliatoi e si è allenato regolarmente insiema alla squadra.



I NUMERI DI COULIBALY - Preso nell'estate 2021 dall'Angers, alla terza stagione con la maglia della Salernitana Coulibaly ha totalizzato finora 17 presenze stagionali: titolare fisso con Inzaghi, ha saltato solo quattro partite a inizio stagione per un problema muscolare ed è tornato da poco dalla Coppa d'Africa chiusa ai quarti di finale con il suo Mali. Alla prima di Liverani contro l'Inter è partito titolare in mezzo al campo, mezz'ala sinistra nel centrocampo a cinque prima di essere sostituito.



IL CALENDARIO DELLA SALERNITANA - Nella prossima giornata di campionato la Salernitana affronterà il Monza, nella prima gara di marzo andrà in trasferta a Udine e poi ancora fuori casa a Cagliari, prima della sfida casalinga contro il Lecce. Tre scontri diretti per la salvezza, con l'obiettivo di dare una sterzata alla stagione e ritirarsi su lasciando l'ultimo posto: dopo il ko con l'Inter la Salernitana rimane a 13 punti, -7 dal Sassuolo che ha una partita in meno.