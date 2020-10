La pandemia rischia di restringere il nostro mondo di riferimento, trasformando palazzi e quartieri nei nostri orizzonti, che tornano a rappresentare un ruolo essenziale nelle nostre reti sociali. Così,. Menlo Park ha dunque iniziato a sperimentare, approfittando di una maggiore organizzazione dovuta alla piattaforma.Dando un’occhiata agli screenshot diffusi da un social media strategist canadese, che per primo ha scovato la novità,A differenza dei classici gruppi, creati e gestiti da amministratori, questa funzionalità viene messa in moto direttamente da Facebook. Con ogni probabilità, tutto ciò già presente e relativo ad una determinata area geografica, sarà spinto in qualche modo ad aderire al più ampio contenitore su Neighborhoods. In termini di adesione individuale,. Se quello del proprio quartiere non fosse ancora attivo, ci sarebbe la possibilità di incentivarne la nascita invitando altri vicini di casa o residenti del posto.Si tratta, dunque, di mega-gruppi geolocalizzati,per discutere dei propri interessi, delle opportunità e per scambiare beni e servizi.Una spinta, questa, verso l’ulteriore espansione, all’interno della piattaforma di Menlo Park, di comunità come gli amici e la famiglia, diventati ormai il terzo pilastro del nuovo Facebook "intimista" impostato dal cofondatore ormai all'inizio dello scorso anno.