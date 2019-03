Il ds del Parma Daniele Faggiano commenta a Sportitalia i rumors sulla Roma: "Sono il direttore sportivo del Parma e ho un altro anno di contratto. Come ho detto anche in altre situazioni fanno sempre piacere certi accostamenti, sia a me che alla società, ma nello stesso tempo non c'è nulla di vero ed è giusto che sia così perché c'è un campionato in corso e tutti stiamo lavorando per portare a termine quello che abbiamo iniziato a maggio/giugno dell’anno scorso. La Roma? Nessuna chiamata ma è normale che faccia piacere, come ha fatto piacere quando mi ha chiamato il Parma. Se sarò pronto per una big non dipende a me giudicare, ho le spalle larghe ma se mi devo fare dei film preferisco non farmeli, sto bene al Parma e lavoro benissimo qui".