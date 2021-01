Molti sono rimasti impressionati da Nicolò Fagioli per la partita disputata ieri sera contro la Spal in Coppa Italia. Ma chi scrive non è rimasto affatto stupito. Anzi, all'Allianz Stadium l'esordiente regista classe 2001 ha fornito sì una bella prestazione, che però non è stata esaltante come lo sarà il suo futuro...