Fagioli e Kean danno spettacolo, Vlahovic e Nico Gonzalez non esistono più: il flop della Juventus è anche sul mercato

che completa una settimana da ricordare (dopo la rimonta negli ottavi di Conference League sul Panathinaikos) eal secondo ko di fila (con 7 reti sul groppone) e la proietta momentaneamente fuori dalla zona Champions, nel confronto impietoso tra le due squadreper “ammirare” dalla panchina la versione sempre più sbiadita dello scatenato Kolo Muani dell'inizio della sua avventura;della sua stagione e lascia il campo senza tracce dopo soli 57'.dopo i 3 ko nelle precedenti 4 giornate di campionato e nuovamente in piena bagarre per i piazzamenti in zona Europa.salutato senza tanti complimenti per appena 16 milioni di euro, più bonus, e ado in mezzo al campo. E guardando anche il rendimento a Venezia di Hans Nicolussi-Caviglia e la prima doppietta in Serie A, in Genoa-Lecce di venerdì sera, di Fabio Miretti le perplessità aumentano., alle spalle solo di Retegui e davanti sia a Thuram che Lautaro., che a nove giornate dalla conclusione del campionato e un percorso in Conference League che entra nel vivo adesso si gode due giocatori completamente rilanciati e nuovamente pronti per dare il loro contributo anche alla Nazionale di Spalletti.(i 75 più bonus per Vlahovic, i quasi 30 per Nico Gonzalez)Col centravanti serbo, con cui da tempo si vive una fase di stallo in merito alla trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026 e relativa spalmatura dell'ingaggio da 12 milioni di euro netti, la situazione è diventata complicatissima e all'insegna della tensione. Con l'approdo a gennaio dal Paris Saint-Germain, in prestito, di Randal Kolo Muani, Vlahovic è divenuto un comprimario (appena 23' in campo nelle ultime tre di Serie A). Nico Gonzalez continua invece a giocare (male), con appena una rete in 17 partite di Serie A, più una in Champions ed un'altra in Coppa Italia, competizioni dalle quali la Juventus è uscita troppo in fretta.