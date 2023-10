Nel corso della lunga deposizione fatta in Procura della Figc davanti al procuratore Giuseppe Chiné il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli ha confermato di aver chiesto soldi anche a compagni di squadra precisando però che non erano a conoscenza del problema scommesse. Ecco le parole riportate da Repubblica.



GATTI E DRAGUSIN - "Decisi di chiedere dei prestiti ad alcuni amici e a un compagno, Gatti, al quale chiesi 40 mila euro dicendogli che mi servivano per comprareun orologio e che avevo i conti bloccati da mia madre. Un altro prestito, sempre di 40 mila euro, mi fu fatto da Dragusin (ex Juve, oggi al Genoa ndr.) e da alcuni amici di Piacenza. Provvedevo ad acquistare a Milano dei Rolex di valore, gli orologi alcune volte li ho consegnati io, a volte passavano i titolari delle piattaforme a ritirarli presso la gioielleria. Loro non sapevano delle scommesse. Lo sapevano solo mia mamma e qualche amico non calciatore".