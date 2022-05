È lo stesso centrocampista ad aver diffuso via social la sua previsione estiva a un gruppo di amici: «Prestito Cremonese. Ah e vid dico una cosa. Li porto in serie A». Con una piccola grande correzione affidata sempre a Instagram: «Non li porto in serie A, ma è stato il gruppo a portare me. Ma sono dettAgli. Sono stato di pArolA».Alla prima esperienza lontano dalla Juve, con la sua Cremonese (proprio lì la Juve lo pescò nel 2015) ha centrato subito il bersaglio grosso,Già, perché Roberto Mancini da sempre è particolarmente attento alle sue qualità. Il presente intanto dice che è arrivato il momento di fare festa.Fagioli si sente pronto e ha voglia di imporsi, ha voglia quindi di un club che possa credere in lui già nell'immediato.che per quel che lo riguarda, i passi intermedi sono terminati.E la lista delle pretendenti sembra già piuttosto lungo, tra Italia ed estero. Palla alla Juve, l'ultima parola è comunque del club anche se quel contratto in scadenza al 30 giugno 2023 impone riflessioni piuttosto rapide.